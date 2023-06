Paratie mobili contro le esondazioni, la scommessa di Lugano: 400 metri per un costo di 450mila franchi

Solo pochi giorni fa, dopo più di 15 anni di attesa, è stato aperto un altro pezzo di lungolago a Como (il resoconto). Dopo il primo tratto tra Sant’Agostino e la Darsena è infarti stato restituito alla città il segmento che raggiunge piazza Cavour. Così ora la passeggiata, comprensiva di sistema antiesondazione, è fruibile da comaschi e turisti per più di 300 metri. Intanto a pochi chilometri da qui, sempre su un lago, la città di Lugano ha ricevuto da Mobiliare Svizzera un sistema antiesondazione mobile del valore di 450 mila franchi a complemento dei mezzi a disposizione del Corpo civici pompieri, che potrà proteggere più di 400 metri di lungolago

Ecco i dettagli della paratie luganesi:

Le importanti piene registrate negli scorsi anni hanno messo in evidenza alcuni punti deboli di fiumi, torrenti e laghi in Ticino. A seguito del maltempo, a Lugano e nella regione sono stati inondati edifici e infrastrutture, con i conseguenti danni finanziari. Tuttavia, grazie a una serie di misure introdotte in tutto il cantone, il rischio delle piene è andato progressivamente riducendosi.

Il 14 giugno negli spazi davanti al LAC-Lugano Arte e Cultura vi è stata la consegna ufficiale del nuovo sistema antiesondazione mobile, che permetterà di sostenere rapidamente il lavoro dei pompieri nei casi in cui le misure strutturali esistenti (o la loro assenza) non offrano una protezione sufficiente. “Ringraziamo la Mobiliare per questo dono generoso. Sebbene la certezza di non incorrere in danni causati dai pericoli naturali sia impossibile da raggiungere, possiamo ragionevolmente affermare che grazie a questo sistema la Città e la regione saranno meglio preparate per gestire le conseguenze delle alluvioni”, ha commentato Michele Foletti, Sindaco di Lugano.

“Il dispositivo di protezione è flessibile, di facile e rapido impiego; si compone di un container scarrabile con al suo interno sbarramenti per una lunghezza totale di 400 metri e altro materiale moderno, in grado di offrire un’adeguata protezione di luoghi particolarmente sensibili alla minaccia di possibili piene di torrenti, fiumi e laghi.