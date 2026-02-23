Pedemontana sì, ma senza traffico né pedaggi: ecco la Greenway per pedoni e bici. Percorso e costi

Una (sorta di) Pedemontana verde, senza pedaggi e per pedoni e ciclisti. Il Comune di Limido Comasco a dicembre 2025 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di completamento della pista ciclopedonale “Green Way Pedemontana” lungo Via Roma. E ora si entra nel vivo.

Non si tratta di una semplice prosecuzione del progetto originario. L’intervento è stato oggetto di una revisione sostanziale, che ha scelto di destinare maggiori risorse economiche per migliorarne la qualità complessiva, rafforzarne la sicurezza e garantire un inserimento più armonico nel contesto urbano.

Il nuovo tratto consentirà di prolungare la pista ciclopedonale lungo Via Roma fino al collegamento con la SP24, in concomitanza con la futura rotatoria prevista sull’intersezione provinciale. Un passaggio strategico che rafforza la connessione con la viabilità sovracomunale e aumenta la tutela di pedoni e ciclisti.

Dettagli tecnici e finanziamenti della Regione Lombardia

Grazie all’incremento delle risorse stanziate è stato possibile aggiornare il progetto sotto il profilo tecnico, assicurando una corretta gestione dell’invarianza idraulica e garantendo maggiore attenzione agli aspetti di sicurezza e qualità urbana.

Sono state inoltre introdotte scelte migliorative sotto il profilo architettonico ed estetico, con l’obiettivo di realizzare non solo un’infrastruttura funzionale, ma uno spazio più curato e coerente con il contesto del paese. L’intervento si inserisce nella chiara volontà amministrativa di creare collegamenti sicuri per i pedoni nelle zone del territorio che oggi ne sono sprovviste, intervenendo con concretezza e responsabilità.

I costi dell’opera sono di circa 150.000€ di cui 100.000€ finanziati da un contributo Regione Lombardia.