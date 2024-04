Foto Pioggia e vento forte su Como e provincia: alberi caduti, danni ai tetti, Borgovico riaperta, 300 persone bloccate sul treno

Risveglio con pioggia e raffiche di vento fino a 90-100 km/h oggi mercoledì 10 aprile a Como e provincia (qui sotto un albero spezzato nel capoluogo stamattina).

Previsioni dunque pienamente rispettate, con anche un netto abbassamento delle temperature rispetto ai valori quasi estivi dei giorni scorsi. Si registra anche qualche primo effetto concreto del vento, come ci segnala una lettrice che ha inviato alla redazione le immagini che vedete [per segnalazioni, foto o video scrivere a redazionecomozero@gmail.com oppure al whatsapp di redazione 335.8366795].

Intorno alle 10.20 trecento persone sono rimaste bloccate per oltre mezz’ora su un treno a causa di un guasto alla linea Trenord nel tratto compreso tra Como Lago e Camerlata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Il convoglio poi è stato portato a Como Borghi per far scendere i passeggeri.

A causa della caduta di una pianta sulla carreggiata stradale all’altezza del bivio di Villa Olmo, via Borgovico è stata impraticabile e a senso unico alternato fino alle 11. Poi la riapertura. “Pertanto – comunica Asf – il servizio delle linee da qui transitanti, sia urbane che extraurbane, subisce ritardo, riduzione di percorso o cancellazione”.

Scenario impressionante in viale Varese dove un albero si è letteralmente abbattuto sulle auto in sosta, fortunatamente senza colpire persone.

Stessa cosa tra in viale Vittorio Veneto, a due passi dallo stadio.

In via del Dos un grosso albero è crollato sul cancello dell’azienda sociale.

Alle 10.20 i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati attivati per un treno Trenord fermo fra tra le fermate di Como Camerlata e Como Lago impossibilitato a continuare la corsa per assenza di alimentazione. Si segnalano trecento persone a bordo. Sono in corso valutazioni congiunte con tecnici Trenord per eventuale allontanamento degli occupanti con mezzi gommati

In via Milano Alta intervento della Polizia locale, presumibilmente per qualche tegola pericolante.

Metà albero è stata letteralmente “strappata” in viale Cavallotti, nel centro cittadino.

Gran parte della recinzione del cantiere per i nuovi giardini a lago di Como è stata abbattuta dalle raffiche.

Sempre in centro Como, sedie e tavolini in via Garibaldi letteralmente spazzati via.

Un altro albero è caduto in via Lissi a Rebbio mentre si registra un tetto scoperchiato per circa 50 metri n via Rienza e altre piante danneggiate in via Navedano.

Vigili del fuoco anche all’asilo Sant’Elia per controlli ancora su un albero.

Un bilancio generale dei disagi sul territorio si potrà fare a partire dal pomeriggio di oggi quando le previsioni annunciano un netto miglioramento con il ritorno di sole e cielo azzurro per giovedì 11 aprile su tutto il Comasco.