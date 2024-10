Progetto da 40 milioni per piscine e palazzetto a Muggiò, Rapinese annuncia la svolta

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese annuncia il momento della svolta per il progetto da 40 milioni di euro sulla piana di Muggiò, che – pur essendo ancora top secret nei dettagli – dovrebbe basarsi sullo schema tratteggiato dal Comune prima ancora che arrivasse la proposta di City Green Light con una nuova piscina olimpionica più altre vasche di dimensioni minori per l’allenamento e la riabilitazione e ulteriori vasche collocate all’esterno dell’impianto per l’utilizzo estivo. A queste strutture per l’acqua, dovrebbe aggiungersi anche un nuovo palazzetto dello sport dotato di due campi per la pratica della pallacanestro, della pallavolo e della ginnastica.

Cosa manca ancora a questa idea per iniziare un iter di valutazione concreto di questa partnership pubblico-privato, pur essendo già stata inviata anche in Regione Lombardia la scorsa estate? Esattamente come per il parcheggio in Ticosa, manca il piano economico-finanziario, che è poi è la lacuna che ha portato i giudici a smantellare la delibera di giunta con cui l’area di Muggiò veniva ridotta da 28mila metri quadrati a 5mila per il Luna Park, vista l’aleatorietà delle carte in mano. Ora, però, le cose potrebbero cambiare.

Intervistato nel consueto spazio del venerdì a Etv, Rapinese dapprima è stato prudente (“Muggiò? Ci sono novità ma non sono quelle da semaforo verde, siamo in situazione intermedia perché i privati devono protocollare l’ultima parte della documentazione, quella importantissima che prevede i dettagli finanziari ed economici”). Poi però ha accorciato di tantissimo l’attesa di questo momento di svolta: “Sono ottimista, io mi aspetto che accada prima di Natale. Anzi posso dire che i conti me li aspetto entro fine novembre“. E a quel punto, con i conti in mano, potrà partire la valutazione finalmente del progetto nel suo complesso e se si rivelasse sostenibile sia dal punto di vista tecnico che finanziario, partirà l’iter vero e proprio per arrivare alla realizzazione.