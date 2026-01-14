Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità, Cronaca

Provincia di Como, fermati tre minorenni: avevano droga e armi da taglio

  • 12:29

Nei giorni 13 e 14 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Asso, con il supporto dei Carabinieri della S.I.O. – 3° Reggimento Lombardia, hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio nei comuni di Canzo e Asso, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato il centro cittadino e diverse aree considerate sensibili, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione.

Durante l’attività sono state identificate 32 persone e controllate 19 autovetture. Un minore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma da taglio ed altri due minorenni sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, trovati in possesso di circa 6 grammi di hashish.

L’operazione conferma l’importanza della collaborazione tra le Stazioni Carabinieri della Compagnia di Cantù e i reparti specializzati della S.I.O., un lavoro congiunto che contribuisce in modo concreto a rafforzare la sicurezza e la tutela dei cittadini sul territorio.

