Provincia di Como, via la cittadinanza a Mussolini ma c’è chi dice no: “Caccia alle streghe, atto vile”

Ieri la notizia: In provincia di Como il Comune vuole revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini: voto il 22 aprile. Il comune è Olgiate Comasco, guidato dal sindaco Simone Moretti. E subito non è mandata la reazione. Marco Dalle, Segretario Regionale Lombardia del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, ha infatti inviato una nota che pubblichiamo:

All’attenzione del sindaco Moretti.

Nell’ormai inoltrato 2026, mentre il mondo è sull’orlo di una crisi epocale e nelle nostre piccole comunità serpeggia sempre più un’incertezza di futuro, noi ci chiediamo come sia possibile che un primo cittadino occupi il suo tempo alla caccia alle streghe. Strumentalizzare ciò che è successo nel 45 ai giorni d’oggi per paura di perdere “la poltrona” è un atto vile e poco rispettoso verso i cittadini di Olgiate Comasco. Vorremmo ricordarLe che nel suo comune ci sono questioni molto più urgenti da affrontare ma se non se le ricorda gliele ricordiamo noi con una lista molto precisa.

Strade

Sicurezza

Spaccio

Medici di base.

Potremmo stare qui ore a narrarle i problemi ma siamo sicuri che il suo impegno verso il miglioramento della vita dei suoi cittadini passi sicuramente dal togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La ringraziamo per l’attenzione a noi data e ci auguriamo che prenda a cuore i veri problemi della sua cittadina.

Marco Dalle

Segretario regionale per la Lombardia, Movimento Sociale Fiamma Tricolore.