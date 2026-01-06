Questa notte si tenta la fortuna con la Lotteria Italia: a Como venduti 67mila biglietti

Ottimo risultato per le vendite della Lotteria Italia 2025 in Lombardia. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il totale tocca quota 1.408.030 biglietti staccati, in aumento dell’8% rispetto ai 1.303.440 tagliandi del 2024. Numeri che confermano la Lombardia al secondo posto nella classifica delle regioni.

Come riportato da Agipronews, tra le province Milano è ancora leader con 612.190 biglietti venduti, il 4,9% in più rispetto allo scorso anno. Brescia è al secondo posto con 166.460 tagliandi, in crescita dell’8,7%, mentre sull’ultimo gradino del podio c’è Bergamo a quota 128.860 (+8,3%). Boom di vendite a Lodi, con una crescita del 44,8%, trainata dal primo premio dell’edizione 2024 conquistato proprio nella provincia lodigiana a Somaglia: staccati 45.380 biglietti. Buon risultato anche a Varese con 102.620 tagliandi (+8,8%).

Seguono le province di Monza e Brianza con 99.880 biglietti (+16%) e Como con 67.120 (+11,4%). In provincia di Pavia sono stati staccati 56.720 biglietti (+4,3%) e in quella di Mantova 41.000 (+8,2%). Seguono Cremona, con 38.260 (7,6%) e Lecco a quota 32.620 (+1,3%). Chiude Sondrio con 16.920 (+9,7%).

A livello nazionale, continua Agipronews, sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.