Una preziosa gondola veneziana sul Lago di Como? Sì e ora il gioiello di Villa Melzi rinasce tra storia e futuro

E’ pronta a rinascere la gondola della magnifica Villa Melzi d’Eril, recuperata in stato di degrado nella darsena di Loppia, frazione di Bellagio. Si tratta ormai di un simbolo della villa ed è una gondola veneziana originale, testimone della moda di inizio ‘800, quando le famiglie nobili del Lago di Como facevano a gara per avere l’imbarcazione da diporto più originale e ricercata per i loro ospiti.

Da qualche anno la gondola si trova al Museo della barca lariana di Pianello del Lario, grazie alla concessione del proprietario Fulco Gallarati Scotti (al quale, peraltro, si deve l’ipotesi che si tratta della gondola più antica del mondo, risalente forse alla seconda metà del Settecento e, in questo caso, capace di togliere il primato a quella che si trova al Mariner’s Museum di Newport News, in Virginia).

Venendo all’oggi, la notizia è che il prossimo 13 marzo l’Accademia Aldo Galli e il Museo Barca Lariana presenteranno il progetto di restauro archeologico della gondola di Vila Melzi. Un autentico evento articolato su un progetto trienalle e che ha come obiettivo la conservazione della preziosa gondola veneziana e la sua ricostruzione 3D, che permetterà di poterla ammirare nel suo antico splendore.