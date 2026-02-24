Lombardia, preso il “recordman” della spazzatura abbandonata. Per 9 mesi gettava i rifiuti sempre nello stesso punto

Si tratta purtroppo di un problema ben noto anche a Como dove in passato più volte la polizia locale è riuscita a intercettare persone che si liberavano dei rifiuti in luoghi e con modalità irregolari.

Forse però la notizia che arriva da Vergiate, in provincia di Varese, è un caso particolare: qui infatti sempre la stessa persona ha scelto di buttare i rifiuti sempre nello stesso luogo, per ben 9 mesi. Ma alla fine è stato scoperto.

Infatti lunedì 23 febbraio si è svolta un’importante operazione di contrasto al degrado ambientale e alla sicurezza ferroviaria. Gli agenti della Polizia Locale di Vergiate, in coordinamento con il personale di Trenitalia e i tecnici dell’ufficio comunale, hanno effettuato una serie di accertamenti lungo la linea ferroviaria Gallarate–Luino, a seguito del rinvenimento di un massiccio e sistematico abbandono di rifiuti direttamente sulla sede dei binari.

Indagini nel tratto Mornago-Varano Borghi

Le verifiche si sono concentrate specificamente nel tratto ferroviario compreso tra i comuni di Mornago e Varano Borghi. In quest’area, da ormai diversi mesi, si verificavano episodi ripetuti di scarico illecito di spazzatura, una situazione di criticità che ha richiesto un’attività investigativa approfondita.

Al termine delle indagini, le autorità sono riuscite a risalire all’identità del trasgressore: si tratta di un uomo residente in un comune limitrofo a Vergiate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il soggetto avrebbe utilizzato la sede ferroviaria come discarica abusiva per un periodo di circa nove mesi, abbandonandovi rifiuti con cadenza regolare.

L’uomo è stato ufficialmente denunciato all’autorità giudiziaria. Oltre alle conseguenze penali, sono attualmente in corso le valutazioni tecniche per quantificare con esattezza i costi delle operazioni di bonifica e pulizia dell’area, che saranno addebitati al responsabile.