“Sauna”, in Lombardia il caldo toglie il fiato e scoppia la protesta dei genitori nella scuola

Il caldo oltre ogni media storica, le città soffocano a causa del cambiamento climatico. Solo poche ore fa la protesta a Como: “L’erba sintetica nelle scuole è letteralmente bollente, ennesima scelta sbagliata”. Avs: “Tutto previsto, come denunciavamo”.

E altrettanto succede a Milano. Ecco quanto denuncia un gruppo di genitori su Facebook con tanto di striscione dalla sucola dell’infanzia di via Pezzi:

Questa non è una SAUNA!

Un anno fa, come gruppo di genitori della scuola dell’infanzia di via Pezzi, abbiamo promosso una petizione rivolta al Comune di Milano affinché prendesse sul serio la condizione dei bambini negli ambienti scolastici privi di misure efficaci di raffreddamento durante le ondate di calore.

La petizione ha oltrepassato i confini della scuola ed è stata firmata da 4.344 genitori. A partire dallo scorso settembre, abbiamo continuato a dialogare con la scuola dell’infanzia con lo spirito della cittadinanza attiva, nella prospettiva di arrivare preparati all’estate 2026.

A oggi, tuttavia, dobbiamo constatare che questo percorso non ha prodotto risultati adeguati alla gravità del problema.

Presso la scuola dell’infanzia Pezzi, il piano seminterrato – spazio agibile e naturalmente più fresco, utilizzabile senza particolare dispendio energetico – non risulta ancora impiegato. Due condizionatori, consegnati da circa un mese, sono stati attivati soltanto venerdì scorso. Gli altri, pur già disponibili, non potranno comunque essere utilizzati contemporaneamente, poiché l’impianto elettrico dell’edificio è in grado di sostenere soltanto tre condizionatori accesi nello stesso momento.

Riteniamo che questo sia l’elemento più grave. Esso evidenzia l’assenza di un intervento strutturale e restituisce l’immagine di una gestione ancora emergenziale e insufficiente rispetto a un tema che riguarda la salute, il benessere e la qualità degli spazi educativi.

La protesta di oggi nasce da questa constatazione. La promuoviamo in forma pacifica, ma con fermezza, per sollecitare il Comune di Milano ad affrontare con serietà l’emergenza climatica negli edifici scolastici e ad assumere come priorità concreta la tutela del benessere dei bambini e delle comunità scolastiche.

Un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia di Via Pezzi.