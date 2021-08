Scuola, per docenti e personale il vaccino senza prenotazione: info e modulo

Per gli insegnanti e per tutti coloro che appartengono al mondo della scuola, Regione Lombardia ha previsto un accesso diretto alla vaccinazione, senza necessità di prenotazione, al fine di favorire un ritorno sicuro alla didattica nel mese di settembre.

Chi appartiene al personale scolastico docente/non docente (insegnanti, ATA, collaboratori scolastici, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti) potrà accedere alla vaccinazione senza prenotazione, presentandosi presso un centro vaccinale. Basterà avere con sé la Tessera Sanitaria e l’autocertificazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria di insegnante/operatore scolastico.

In sede vaccinale sarà necessario presentare l’autocertificazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria «Personale scolastico».

ACCESSO CON PRENOTAZIONE

Rimane comunque valida la modalità di accesso alla piattaforma di prenotazione del vaccino anti Covid-19 per i cittadini appartenenti al personale scolastico docente e non docente.

Se non si rientra nella categoria “personale scolastico” ma non si riesce ad accedere alla prenotazione, è possibile utilizzare il pulsante “Richiedi Abilitazione” per procedere alla registrazione e all’inserimento dei dati richiesti nella piattaforma. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione.