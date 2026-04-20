Solo 12 giorni dopo, altra apertura nel centro commerciale in Lombardia: apre il colosso casa, persona e benessere

C’è un dinamismo insolito nel cuore della Brianza. Se il Centro Commerciale Globo è da anni un punto di riferimento per lo shopping lombardo con i suoi 13 milioni di visitatori annui, la velocità con cui si sta trasformando nel 2026 ha del sorprendente. Dopo il recente debutto del maxi store di Risparmio Casa (inaugurato lo scorso 18 aprile), il polo commerciale è già pronto per un altro “taglio del nastro” di rilievo: l’arrivo ufficiale di dm Italia, previsto per il 30 aprile.

dm Italia a Busnago: i dettagli della nuova apertura

Il nuovo punto vendita del colosso europeo della cura della persona e del benessere aprirà le sue porte al piano terra, situandosi strategicamente vicino all’ingresso n. 5. Ecco le informazioni di servizio essenziali per i visitatori:

Orari di apertura: Lunedì-Sabato 09:00 – 22:00; Domenica 09:00 – 21:00.

Superficie: Circa 510 mq di layout moderno e “luminoso”.

Servizi extra: Area dedicata alla stampa fotografica immediata da smartphone.

Un colosso da 252 milioni di euro approda in Brianza

L’espansione di dm nel territorio nazionale non accenna a fermarsi. I numeri parlano chiaro: l’insegna ha chiuso l’ultimo esercizio con un fatturato di 252 milioni di euro (+26,4%), registrando oltre 16 milioni di scontrini.

L’apertura di Busnago non è solo un’operazione commerciale, ma anche un boost per l’occupazione locale con l’inserimento di 15 nuovi collaboratori, inserendosi in una rete che a fine 2025 contava già 92 punti vendita e un forte impegno nell’occupazione femminile (l’85% del personale è donna).

Cosa troveremo sugli scaffali: sostenibilità e routine “smart”

Perché dm piace così tanto? Il segreto risiede nelle 15.000 referenze e nei 28 marchi esclusivi (come Balea, dmBio e alverde) che puntano tutto su:

Sostenibilità: Ingredienti naturali e packaging riciclati. Target giovane: La nuova linea skincare BE YOU di Balea. Organizzazione a “quartieri”: Scaffali ad altezza uomo e percorsi intuitivi per ridurre lo stress da spesa.

Shopping 2026: l’integrazione omnichannel

In linea con le tendenze retail del 2026, lo store di Busnago non vive solo “offline”. Grazie all’app “la mia dm”, i clienti potranno usufruire del ritiro express in sole due ore per gli acquisti effettuati online, oltre a gestire coupon e carta fedeltà digitale direttamente dal telefono.

«Questa tappa è strategica per noi – ha confermato Benjamin Schneider, AD di dm Italia – Il Globo è un punto di riferimento fondamentale per rafforzare la nostra presenza nella quotidianità dei consumatori della zona».