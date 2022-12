Spacciavano in stazione a Erba, dopo le condanne pugno duro del questore: Daspo Urbano per 3 giovani

Lo scorso 24 novembre nel corso di un’operazione congiunta tra personale del Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia Ufficio Secondo-Squadra Polizia Giudiziaria di Milano e del Comando Polizia Locale Intercomunale di Erba-Pusiano-Eupilio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti presso la stazione ferroviaria di Erba (CO), tre giovani erano stati arrestati per spaccio. Subito dopo i tre ragazzi (con patteggiamento) hanno ricevuto condanne che variavano dai 7 mesi e 10 giorni ai 10 mesi e 10 giorni, con la concessione della sospensione della pena.

L’episodio ha attirato l’attenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Como che ha valutato l’adozione di una misura di prevenzione, spiegano, “a tutela dei tanti minori, che ogni giorno frequentano la stazione ferroviaria per recarsi a scuola”. Così: “Sulla base degli esiti della attività di Polizia Giudiziara, il Questore di Como ha adottato tre provvedimenti D.A.C.Ur (divieto di accesso alle aree urbane, altrimenti noto come Daspo Urbano) della durata di 1 anno, che vietano ai tre condannati l’accesso e lo stazionamento presso la stazione ferroviaria di Erba, nonché di farsi trovare in prossimità di tutti i locali destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande situati nel comune di Erba”.