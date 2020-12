Spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno, si va verso l’ok (con stop provinciale). Discussione il 16

E insomma, alla fine si fa.

Confermato, dopo qualche titubanza, il dietrofront del Governo sulle restrizioni agli spostamenti per Natale, Santo Stefano e Capodanno.

E’ noto, l’ultimo Dpcm imponeva il divieto di lasciare il comune di residenza per tali date (anche nelle Zone Gialle verso cui si avvia la Lombardia). Poi la sommossa, bipartisan.

Oggi il premier Conte a margine del Consiglio europeo ha passato palla a Camera e Senato:

E tanto sarà. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato per lunedì 14 dicembre la conferenza capigruppo in modo da portare in aula la mozione del centrodestra, che appunto abolisce la norma, il 16 dicembre.

In queste ore la macchina di palazzo Chigi è in moto per individuare il metodo più veloce per il cambiamento di rotta senza che il documento però diventi il pretesto per ulteriori alleggerimenti delle misure.

Esclusa l’ipotesi di un’azione che riguardi solo i piccolo comuni, difficile se non applicabile anche sul fronte controlli. Si torna dunque all’ipotesi di un divieto di spostamento fuori dal territorio provinciale per, appunto 25, 36 dicembre e primo gennaio.