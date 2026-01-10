Lombardia, il gruppo dei ristoranti super top da 15 milioni di euro sbarca in Svizzera nell’hotel Cinque stelle

La parabola ascendente di Stendhal Group non accenna a flettere. La società attiva nel comparto della ristorazione, con al timone Marcello Forti, ha archiviato l’esercizio 2025 con ricavi aggregati pari a 15 milioni di euro. Questo dato evidenzia un incremento volumetrico significativo se paragonato ai 9,5 milioni di euro registrati nel 2024 e ai 4,5 milioni di euro totalizzati nel 2023.

La composizione dei risultati finanziari

Il valore complessivo di 15 milioni di euro è il frutto di tre diverse direttrici operative. Una quota pari a 6,5 milioni di euro è riconducibile alle attività di ristorazione gestite in forma diretta. In questo perimetro rientrano i due locali a marchio Stendhal situati a Milano — nello specifico lo storico indirizzo nel quartiere Brera e la sede in CityLife, inaugurata nel mese di maggio dello scorso anno — a cui si somma la trattoria aperta a Roma nel corso del 2024.

Ulteriori 6,1 milioni di euro derivano invece dalla gestione di asset ristorativi e attività alberghiere situate in località di prestigio quali Cortina d’Ampezzo, Venezia e Lugano. Infine, circa 2,5 milioni di euro sono stati generati dai ristoranti collegati alla galassia del gruppo, tra i quali figurano l’Osteria di Brera nel capoluogo lombardo, il Bacanera a Venezia e il Caffè della Posta a Courmayeur.

L’espansione strategica nel Canton Ticino

Il mese di febbraio segnerà un nuovo capitolo per l’azienda con il debutto nel Canton Ticino. È infatti prevista l’apertura di Casa Stendhal a Lugano, che troverà spazio all’interno dell’hotel a cinque stelle Collina d’Oro Resort, struttura recentemente entrata nel network di Starhotels.

In merito a questa operazione, la proprietà ha dichiarato: “Casa Stendhal rappresenta un passaggio strategico fondamentale nell’evoluzione del gruppo, segnando l’inizio di una nuova fase di sviluppo nel segmento hospitality collection” .

Prospettive di crescita per il futuro prossimo

Le ambizioni di Stendhal Group per l’anno corrente mirano a consolidare ulteriormente questa fase di espansione. Secondo le stime rilasciate dalla società, l’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il volume d’affari, puntando a raggiungere un fatturato aggregato di 20 milioni di euro entro la fine dell’anno.