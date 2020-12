Stop treni Italia-Svizzera, Turba: “Pasticcio, scelte assurde del Governo. Migliaia di frontalieri in pericolo”

Giusto oggi spiegavamo come, alla luce dell’ultimo Dpcm, i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera dal 10 dicembre saranno stoppati.

Tanto è bastato per scatenare la furia del superleghista Fabrizio Turba, sottosegretario in Regione Lombardia.

“Ecco le gravi conseguenze di scelte assurde del Governo. L’Esecutivo intervenga subito per rimediare al pasticcio che mette in pericolo il lavoro di migliaia di frontalieri Lombardi. Non c’è tempo da perdere”, attacca.

“Ancora una volta – aggiunge – il Governo dimostra di non voler tutelare i Lombardi e la Lombardia. Le scelte dell’Esecutivo hanno già messo in ginocchio migliaia di attività, creato serie difficoltà a tante famiglie lombarde e fatto chiudere tanti negozi. Adesso anche quest’ultima assurdità che danneggia pesantemente tanti frontalieri lombardi; vigileremo affinché si arrivi presto a una soluzione e ci attendiamo una dura presa di posizione anche dai consiglieri regionali di Pd e 5Stelle”, – ha concluso il sottosegretario.