A Villa Erba torna il TEDxLakeComo: i protagonisti. Saibene: “Esperienze e idee per guardare oltre i limiti”

Nato negli Stati Uniti ormai più di trent’anni fa e approdato sul lago di Como, primo in Italia, nel 2009 grazie all’imprenditore comasco Gerolamo Saibene, TED (Technology Entertainment Design) è molto più di un semplice format di conferenze annuali capace di ospitare i maggiori protagonisti mondiali del fare e del pensare. Perché su quel palco rosso nel padiglione centrale di Villa Erba che sabato 11 e domenica 12 novembre ospiterà la tredicesima eduzione di TEDxLakeComo (qui i protagonisti), e in quei 15 minuti a disposizione di ciascun relatore c’è tutto quello di cui questa città e tutti noi abbiamo bisogno: idee, scambi, punti di vista diversi, stimoli a cui non avevamo neanche pensato e, soprattutto, sguardo alto a puntare lontano, ché c’è un mondo che ha molto da insegnarci oltre la convalle e l’autoreferenzialismo un po’ provinciale che spesso ci contraddistingue.

Ed è proprio Saibene, il “papà” dell’appuntamento comasco, colui che con grandissima lungimiranza si è innamorato di questo format e l’ha regalato alla nostra città, a raccontare questa edizione che già dal titolo, ILLIMITE, è una sfida stimolante a superare i confini che ci impediscono di crescere. Oppure no.

Partiamo dal titolo dell’appuntamento di quest’anno, ILLIMITE, un neologismo ambivalente tra il concetto di limite e quello di illimitato che avete definito parola-finestra, cioè un invito a cambiare prospettiva da cui guardare le cose.

Come tutti sappiamo bene, tutti i limiti hanno una doppia faccia: possono essere ostacoli da superare per dare il meglio di sé, ma possono essere anche qualcosa che ci protegge e che ciascuno di noi deve imparare a conoscere prima di provare ad espanderli. E noi proveremo a parlare proprio di questo.

Quello dei limiti, o dei non limiti, è un tema molto attuale in moltissimi campi, da quello etico e scientifico alle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. Quali saranno i temi su cui si rifletterà in questo appuntamento comasco?

Si parlerà sicuramente del grande tema del momento, l’Intelligenza Artificiale, per capire se quello che si racconta delle possibilità di sviluppo di questa tecnologia è plausibile e in che modo si può lavorare affinché si possa governarla così che gli aspetti negativi non ne superino i vantaggi. Poi parleremo di scienza, in particolare di come la matematica può essere utilizzata per prevedere l’evoluzione dei super batteri resistenti ad antibiotici. Un modo nuovo e più avanzato di ragionare in questa battaglia. E avremo, tra gli altri, anche un economista che si occupa di materie prime che racconterà come la loro ricerca e il loro utilizzo generi effetti geopolitici su cui è importante riflettere. Il tutto, ovviamente, senza essere didascalici o pesanti.

Infatti punto di forza di TED, anche nella sua edizione comasca, è il suo mettere in movimento le idee, più che presentare soluzioni. È corretto?

Sì, perché si ha l’occasione di venire a contatto con esperienze e idee che spesso aiutano chi ascolta a cambiare punto di vista, a capire che guardando da un’altra angolatura lo stesso problema si possono trovare soluzioni che il pensiero dominante non lasciava intravedere. Questo, forse, è il risultato più utile e positivo che si può raccogliere da questo appuntamento: accorgersi che c’è molta gente che fa cose interessanti cui non si è pensato. E quanta passione e quanta energia sono a disposizione per rendere migliore questo mondo in cui viviamo.

TEDxLakeComo non si rivolge ad un pubblico di addetti ai lavori, è corretto?

Chi partecipa è un pubblico trasversale perché questa non è una conferenza specializzata, anzi. Gli argomenti sono vari e gli interventi non durano più di 15 minuti perché l’obiettivo principale è molto semplice: dare una bella “sgrullata” al nostro cervello. E il tempo per farlo, da quest’anno aumenta perché, oltre alla giornata di sabato, si è aggiunta anche la domenica mattina. TED nella sua formula originale dura quattro giorni con una settantina di ospiti e, visto il successo, siamo stati invitati a organizzare un appuntamento di due giorni ma abbiamo preferito essere cauti aggiungendo solo una mezza giornata in più. Avremo una ventina di ospiti e sarà una sperimentazione anche per noi. Di certo sarà un weekend poco convenzionale che può essere un’occasione straordinaria di incontro, scambio e ascolto che vale la pena di essere vissuto.

Parlando di limiti, mai come quest’anno Como e il suo lago si sono trovati davanti ai propri limiti oggettivi tra mobilità, gestione delle risorse del territorio e in generale la direzione in cui si vuole andare in futuro. In questo senso, c’è secondo lei un limite oltre il quale non bisogna spingersi in questo sfruttamento intensivo del nostro territorio, pena il perdere identità e appeal oppure bisogna osare?

Le città sono un continuo laboratorio di sperimentazione di rapporti tra cittadini e territorio e Como e il lago in questo non fanno eccezione. Credo che l’atteggiamento migliore sia essere aperti e avere un’attenzione costante a quello che si sta sperimentando in giro per il mondo e che, magari, può essere utile anche a noi. Credo che il segreto sia tutto qui, nell’avere un atteggiamento aperto e sperimentale e osare con la giusta prudenza.

TEDxLakeComo

ILLIMITE

11-12 novembre 2023

Villa Erba, Cernobbio

Info su tedxlakecomo.com