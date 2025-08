Ticino, la super offerta: “Venti viaggi in Lombardia a 2 franchi”. Non cascateci, ecco perché

Tilo nel mirino: attenzione alla truffa dei 20 viaggi gratuiti in treno

Circola un allarme truffa che coinvolge Tilo e i suoi utenti. Sulla pagina Facebook “Trasporto ferroviario in Ticino” sta diventando virale un post che offre 20 viaggi gratuiti in treno verso la Lombardia al costo irrisorio di soli 2 franchi. Il tutto viene giustificato con il lancio di una “nuova carta Arcobaleno in edizione limitata”, creata per celebrare un presunto anniversario dell’azienda. Lo ha rivelato Ticino On Line ricordando i casi precedenti di Fart e Autopostale.

Il percorso della truffa: un gioco di finzioni per rubare i dati

La falsa promozione invita gli utenti a sbrigarsi, annunciando che sono disponibili “solo 50 carte a prezzo speciale”. Per ottenere questa presunta “esclusiva offerta per i residenti in Ticino”, si deve cliccare su un link. Questo indirizza a una pagina web contraffatta dove, prima di arrivare alla richiesta di dati sensibili, si deve superare un semplice sondaggio e partecipare a un gioco. Questo è il classico schema per condurre gli utenti meno esperti verso il momento cruciale: la richiesta dei numeri e dei codici della carta di credito, usati poi per sottrarre denaro.

Se l’offerta è incredibile, facilmente è un’imboscata

Questa è l’ennesima truffa che sfrutta i social media. Come sottolinea Ivan Campari dell’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana (ACSI), le piattaforme sono “piene di post sponsorizzati che portano a truffe”. Il consiglio è sempre lo stesso: se un’offerta sembra troppo vantaggiosa per essere vera, probabilmente non lo è. Campari avverte che “i prezzi stracciati molto spesso nascondono fregature”. L’invito rimane quello di non condividere mai informazioni personali su siti che sembrano sospetti.

La conferma di Tilo: l’azienda sa tutto

Contattata da Ticino On Line per avere chiarimenti, l’addetta stampa di Tilo, Giorgia Mosimann, ha confermato che l’azienda è “al corrente” della truffa. Ha precisato che già nelle settimane precedenti la segnalazione è stata fatta sui loro canali social e che tutti i settori interni sono stati avvisati.