Trenord, un’altra mattina di ordinaria apocalisse sulla Como-Milano e in tutta Lombardia

Un’altra mattinata apocalittica per i pendolari comaschi (e non solo) di Trenord. Sin dall’alba e almeno fino alle 7.45, la circolazione dei treni da Como per Milano è rimasta in gran parte paralizzata a causa di un guasto sulla linea elettrica tra le stazioni di Saronno e Milano Bovisa, all’altezza di Garbagnate Milanese, con ovvie ripercussioni pesantissime su tutte le tratte. Risultato: stop della circolazione all”altezza di Saronno, treni cancellati e fermati in massa, migliaia di persone appiedate proprio nell’ora di punta per andare a scuola, all’Università o al lavoro (per segnalazioni e lettere scrivere a redazionecomozero@gmail.com, al whatsapp 335.8366795 o alla nostra pagina facebook).

Enormi i disagi per i viaggiatori anche perché – oltre all’attesa di anche un paio d’ore prima di avere notizie sul ripristino della linea Saronno-Milano, verso le 7.45 – al momento della ripartenza i convogli erano ovviamente stracolmi di persone, con veri e propri viaggi della speranza verso il capoluogo lombardo.