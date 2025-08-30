Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Trovato nel Lago di Como il corpo del turista disperso, annegato per aiutare i figli

  • 17:48

È stato trovato dai Vigili del fuoco in fondo al Lago di Como il corpo di Sergio Corsano, il turista tedesco scomparso in acqua pochi giorni fa per salvare i figli piccoli in difficoltà.

Sempre i vigili del fuoco hanno anche già provveduto al recupero del corpo che è in viaggio su un battello verso Dongo.

Sergio Corsano, un uomo di 55 anni originario di Essen, in Germania, era scomparso nelle acque del Lario, a largo di Dorio, dopo essersi tuffato per soccorrere i suoi due figli, entrambi minorenni, che si trovavano in difficoltà. Le ricerche, scattate immediatamente, hanno coinvolto numerosi mezzi e specialisti.

Un gesto eroico trasformato in tragedia

La famiglia Corsano, in vacanza in Italia, aveva noleggiato una barca a Dongo per godersi una giornata sul lago. Arrivati all’altezza di Dorio, sulla sponda opposta, i due figli si sono tuffati per fare un bagno, ma hanno incontrato delle difficoltà nel risalire a bordo. Senza esitazione, Sergio Corsano si è lanciato in acqua per aiutarli. Purtroppo, una volta che i ragazzi sono tornati sul natante, lui non è più riemerso. La moglie, Nathalie, rimasta a bordo, ha immediatamente lanciato l’allarme.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca sono state attivate subito dopo la segnalazione e coordinate dalla Guardia Costiera. Le squadre di soccorso hanno continuato a scandagliare la zona, anche nelle ore notturne. Per rafforzare le operazioni, è stato impiegato un robot subacqueo di ultima generazione, arrivato appositamente dalla Sardegna. Questo dispositivo, in grado di raggiungere i 220 metri di profondità, e ha esplorato i fondali davanti a Dorio alla ricerca del corpo di Corsano.

Chi Era Sergio Corsano

Sergio Corsano, nato a Essen ma con origini italiane, viveva a Bühl, una cittadina nel sud-ovest della Germania. Conduceva una vita tranquilla, dedita alla famiglia e al suo lavoro in un bistrot locale. La sua storia ha toccato il cuore di molti, diventando un esempio di coraggio paterno. La moglie e i due figli, sotto shock per l’accaduto, sono stati assistiti e riaccompagnati a Dongo dopo la tragedia.

 

