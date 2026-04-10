Un addio (con 35 lavoratori) in Lombardia: pochissime ore, poi la serranda del supermercato cala per sempre

La mappa del retail a Monza si appresta a cambiare radicalmente. Con la chiusura definitiva dell’ipermercato Bennet di via Lario, fissata per sabato 11 aprile, si apre una fase di transizione cruciale sia per l’occupazione locale che per l’assetto urbanistico commerciale del quartiere.

Salvaguardia dei dipendenti: il punto sulle trattative

Le negoziazioni tra la proprietà comasca e i rappresentanti sindacali sono entrate nel vivo mercoledì 8 aprile. L’obiettivo prioritario è la tutela dei 35 lavoratori attualmente in forza nel punto vendita del centro commerciale Rondò dei Pini.

Secondo quanto dichiarato da Laura Lautieri, segretaria generale della Filcams Cgil Monza e Brianza, la strategia si muove su due binari:

Trasferimenti mirati: Ricollocazione del personale in punti vendita entro un raggio di 25 chilometri (sedi ipotizzate: Brugherio, Lentate sul Seveso, Casatenovo e Cantù). Prepensionamenti: Analisi della forza lavoro per individuare chi potrebbe accedere alla pensione, riducendo l’impatto dei trasferimenti.

“La trattativa resta aperta con l’impegno comune di non disperdere i livelli occupazionali”, ha confermato il sindacato al termine dell’ultima assemblea.

Dal supermercato al “Parco Commerciale”: il futuro del Rondò dei Pini

Perché Bennet lascia Monza? La scelta non è legata a una crisi del marchio, ma a un radicale cambio di visione del centro commerciale di via Lario. La struttura si trasformerà in un Parco Commerciale al coperto, un modello retail che nel 2026 sta guadagnando terreno rispetto ai centri commerciali tradizionali.

Le caratteristiche del nuovo assetto:

Addio alle “Ancore Alimentari”: Non ci sarà più un grande ipermercato tradizionale.

Focus sul No-Food: Spazio a medie superfici specializzate (elettronica, casa, abbigliamento).

Food Court Innovativa: Un’area ristorazione rinnovata per diventare il nuovo polo d’attrazione della struttura.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Mentre i cancelli del Bennet si chiuderanno definitivamente l’11 aprile, i dettagli tecnici sul rilancio del complesso di via Lario e i cronoprogrammi dei nuovi inserimenti commerciali verranno resi noti a breve. Per i residenti di Monza, la sfida sarà trovare nuovi punti di riferimento per la spesa quotidiana, mentre per la città si prospetta una riqualificazione funzionale di uno dei suoi snodi commerciali storici.