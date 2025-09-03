Un frammento di luna tra le montagne del Lago di Como (foto): evento eccezionale al Centro spaziale del Lario

Una pietra proveniente dalla Luna sarà esposta a “LarioSpace 2025”, l’evento internazionale sulle innovazioni e le tecnologie nel settore della New Space Economy. La manifestazione, giunta alla terza edizione, si svolgerà nei giorni 11 e 12 settembre presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio (gruppo Leonardo) situata a Gera Lario, vicino al lago di Como.

Lo straordinario frammento della superficie lunare, denominato “Lunar Sample 15555”, è stato fornito direttamente dalla NASA. Ha un peso di 92,5 grammi ed è contenuto all’interno di una piramide protettiva di materiale acrilico trasparente. Faceva parte di una roccia basaltica pesante ben 9,6 kg, raccolta dall’astronauta David Scott durante la storica missione Apollo 15 nel luglio del 1971: fu il secondo masso più grande recuperato durante tutte le spedizioni Apollo.

All’evento a Gera Lario, è attesa la presenza di decine di manager ed esperti del settore spaziale, che parteciperanno a diverse conferenze tecniche, interviste one-to-one e incontri divulgativi per giovani e studenti. Tra gli ospiti, interverranno anche due astronauti italiani: Paolo Nespoli, che ha volato in orbita per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e Walter Villadei, ingegnere dell’Aeronautica Militare.

Il programma di “LarioSpace 2025” sarà articolato in due giornate. Giovedì 11 settembre, i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali, tra cui quelli di Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in video-collegamento, Giorgio Saccoccia, special advisor to the Director General of the ESA e già presidente dell’ASI, Alessandro Fermi, assessore Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia, Andrea Cardellicchio, vice president Operations di Telespazio, e Jonathan Polotto, direttore di LarioSpace e amministratore delegato di Involve Space. Seguiranno una serie di sessioni dedicate ai professionisti del settore su temi d’attualità: l’Italia al centro della rivoluzione spaziale; innovazione tecnologica dello spazio; sostenibilità nello spazio; osservazione della Terra; democratizzazione dell’accesso allo spazio; geopolitica dello spazio. Numerosi i relatori presenti, tra cui rappresentanti di Aeronautica Militare, ENEA, INAF, CIRA, Lombardia Aerospace Cluster, AIPAS, Politecnico di Torino, SEDS, Astec, Fondazione E. Amaldi, ESA, CERN e di aziende come Leonardo, Telespazio, e-GEOS, D-Orbit, Aiko, Apogeo Space, Officina Stellare, NPC Spacemind, APR, Ali, Axiom Space, iSpace, Fortgale, Intuitive Machines e G0Flight.

Venerdì 12 settembre, l’evento proseguirà con altri incontri, destinati soprattutto a studenti ed appassionati, sui temi: Luna, Marte ed esplorazione spaziale; innovazione tecnologia per la ricerca scientifica; space education. In programma anche gli interventi dei divulgatori spaziali Adrian Fartade e Emilio Cozzi. Sarà inoltre allestita un’ampia area espositiva, con gli stand di enti, aziende e startup, tra cui Istituto Nazionale di Astrofisica-sede di Padova, Fondazione E. Amaldi, Cospal Composites, Sharebot, Nurjanatech, Celte, ETS Sistemi Industriali, E4 Computer Engineering, Plasonic, Carpenteria Colombo Ferruccio, AC2, NPC Spacemind, Tropico, Deplotic, Scen, Latitudo 40, Satenlight, Polispace, G0Flight, Wittenstein, Somaspace, Astec, SEDS, Fortgale e Turin Tech.

Durante “LarioSpace 2025”, sono previste anche due grandi novità. Innanzitutto, all’ingresso tutti i partecipanti riceveranno una busta di benvenuto, al cui interno sarà possibile trovare uno dei tre golden ticket per effettuare un volo parabolico Zero-G: i tre fortunati che li troveranno potranno sperimentare gli effetti della gravità ridotta simili a quelli delle missioni spaziali. La seconda novità riguarda invece il “Lario Stellar Aperitif”, un evento di networking che si svolgerà la sera dell’11 settembre con aperitivo e live music, che vedrà come special guest The Space Pianist (Leonardo Barilaro) e Klaus (Tudor Laurini).

“LarioSpace 2025” è organizzato da Involve Space, azienda aerospaziale che offre servizi di lancio con palloni stratosferici, in collaborazione con Telespazio. Sponsor ufficiali dell’evento sono ESA e Fortgale. Hanno concesso il patrocinio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ASI, ENAC, ENEA, CNA e Camera di Commercio Como-Lecco. Per partecipare all’evento, è necessario acquistare un biglietto online: https://tickets.lariospace.it/. Per Ulteriori informazioni sono disponibili su www.lariospace.it.