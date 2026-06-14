Una cascata d’oro sulla Lombardia: quasi 300 milioni di euro per 5 opere. Galleria, varianti e addio passaggi a livello

Nuovi fondi in arrivo per il completamento delle infrastrutture lombarde collegate ai Giochi Invernali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato un ulteriore finanziamento di 287,6 milioni di euro destinato alla Regione Lombardia. Le risorse serviranno a portare a termine cinque opere strategiche inizialmente inserite nel Piano delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i cui cantieri proseguono per garantire un impatto strutturale a lungo termine sul territorio.
I cinque interventi finanziati mirano a decongestionare il traffico locale e a potenziare i collegamenti ferroviari e stradali. Nel dettaglio, lo stanziamento coprirà:
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Linea ferroviaria Milano-Tirano: interventi per la soppressione dei passaggi a livello critici lungo la Strada Statale 38 (SS38).
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Galleria artificiale di Ponte di Legno: un’opera chiave per la viabilità della Val Camonica.
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Variante di Trescore Entratico: finalizzata a fluidificare il traffico nella bergamasca.
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Variante di Vercurago-San Gerolamo: per il miglioramento della viabilità tra le province di Lecco e Bergamo.
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Asse Busto Arsizio-Gallarate-Cardano: riqualificazione di un nodo stradale strategico per l’area dell’Alto Milanese e l’accessibilità verso l’aeroporto di Malpensa.
Dall’amministrazione di Palazzo Lombardia fanno sapere che questi investimenti rappresentano la reale eredità dei Giochi, concepita per generare benefici sulla mobilità cittadina, sulla sicurezza stradale e sulla competitività economica della regione ben oltre il termine dell’evento sportivo.
La Giunta regionale ha inoltre confermato l’intenzione di proseguire il lavoro in sinergia con il Governo centrale per monitorare il rispetto dei cronoprogrammi e assicurare la consegna delle opere nei tempi stabiliti.