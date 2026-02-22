In Lombardia la cascina della meraviglie festeggia i 106 anni aprendo il ristorante a ‘metro zero’

C’è chi la terra la lascia e chi, dopo aver conosciuto le luci della ribalta milanese, decide di tornarci per riscriverne le regole. È la storia di Vittorio Gaboardi, l’anima creativa dietro Cascina La Cigolina, l’azienda della Bassa Lodigiana che sta ridefinendo il concetto di agricoltura d’avanguardia.

Oggi, tra i padiglioni di Il Bontà & Gusto Divino a Cremona (in scena fino al 23 febbraio), il racconto di Gaboardi non è solo una degustazione, ma un manifesto della nuova eccellenza lombarda.

Innovazione e Benessere: la ricetta del successo

Nata nel 1920, Cascina La Cigolina ha vissuto una metamorfosi radicale quindici anni fa, quando Gaboardi ha deciso di applicare un approccio scientifico e nutraceutico alla tradizione di famiglia. Il risultato? Una filiera integrata e chiusa che mette al centro il benessere animale e la qualità invisibile (ma tangibile) dei nutrienti.

Le direttrici di questa evoluzione sono due, ed entrambe puntano all’altissima gamma:

Bovini Wagyu: Una carne celebre per la sua marezzatura e ricca di grassi polinsaturi, che ha reso l’azienda l’unica in Italia a produrre salumi 100% Wagyu. Latte A2A2: Grazie a una rigorosa selezione genetica delle Frisone italiane, l’azienda produce latte contenente solo Beta-Caseina A2A2, studiato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano per la sua superiore digeribilità.

“Abbiamo trasformato una realtà storica in un laboratorio contemporaneo – spiega Gaboardi – Il nostro obiettivo è unire l’innovazione tecnologica al rispetto profondo per la terra.”

Un palmarès da record: Oro alla World Steak Challenge

Che la strada intrapresa sia quella giusta lo confermano i giudici internazionali. Alla World Steak Challenge 2025, Cascina La Cigolina ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, portando a casa due medaglie d’oro e una d’argento. Un traguardo che proietta l’azienda lodigiana nell’Olimpo mondiale della carne di qualità, con lo sguardo già rivolto all’edizione 2026.

Sostenibilità e Futuro: verso il ristorante aziendale

Non è solo questione di premi. La Cigolina è un modello di economia circolare: produzione di energia rinnovabile, riduzione drastica degli antibiotici e analisi interna costante del latte.

E il futuro? È già in tavola. Gaboardi ha annunciato il prossimo grande passo: l’apertura di un ristorante dedicato, dove la carne Wagyu e i prodotti della cascina saranno i protagonisti assoluti di un’esperienza gastronomica a “metro zero”.

Non perdere Il Bontà & Gusto Divino

L’evento, organizzato da SGP Grandi Eventi in collaborazione con CremonaFiere e Vale20, continua a celebrare il meglio dell’enogastronomia italiana. Se vuoi scoprire la storia di Gaboardi e assaggiare le eccellenze premiate, ecco i dettagli: