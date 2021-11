Variante Tremezzina, ufficiale: sconto del 50% sui traghetti. Sala-Argegno gratis

A pochi giorni dall’avvio del cantiere per la realizzazione della variante della Tremezzina, il Prefetto, Andrea Polichetti, il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca e il Presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, hanno voluto fare ieri il punto con sindaci, Anas e aziende di trasporto pubblico.

Sul fronte dei trasporti, infatti, il Ministero dei Trasporti ha inviato una nota, a seguito all’impegno assunto nel corso dell’ultima riunione, per attivare una convenzione tra Anas e Agenzia del Tpl a sostegno dell’attuazione del piano di mobilità integrativa. Questo rende formalmente possibile applicare la scontistica richiesta dal Tavolo di Coordinamento del 50% sugli abbonamenti mensili di trasporto pubblico per le tratte che originano o hanno destinazione a nord di Colonno.

Mentre la navetta di cucitura Sala Comacina – Argegno sarà da subito gratuita, con gli utenti che potranno ritirare un titolo a valore zero in biglietteria o direttamente a bordo, per quanto riguarda tutti gli altri mezzi, i viaggiatori dovranno acquistare a prezzo pieno gli abbonamenti vigenti e saranno poi rimborsati da Navigazione e Asf.

In particolare, come sperimentato durante il Covid, l’utente potrà beneficiare dello sconto del 50% sull’abbonamento mensile del mese successivo presentando copia del titolo di viaggio del mese precedente ad attestazione del diritto all’agevolazione e, a fine utilizzo, il titolare dell’abbonamento verrà poi rimborsato del credito accumulato. Chi ha un abbonamento annuale o studentesco, invece, dovrà fare specifica richiesta per avere uno storno a consuntivo.

Rassicurazioni, infine, sono arrivate dal Prefetto in merito alle iniziative messe in campo per la sicurezza delle aree territoriali collegate alla chiusura al traffico della statale, con rimodulazione di mezzi e risorse umane soprattutto presso le zone più critiche del traffico veicolare e il potenziamento dei servizi di polizia all’interno delle acque lacuali, nella fascia oraria di maggiore concentrazione dei servizi di trasporto straordinari.

Sarà inoltre disponibile un mezzo acquatico speciale per i trasporti di emergenza sanitaria.