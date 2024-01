Epifania, il cardinale Cantoni in visita al Presepe Olografico della Città dei Balocchi: “Qui per adorare il bambino Gesù come fecero i Magi”

Sua Eminenza il Cardinale Oscar Cantoni, Vescovo di Como, ha visitato nel tardo pomeriggio di oggi, giorno dell’Epifania, il presepe olografico della Città dei Balocchi a Cernobbio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Soffermandosi brevemente con i visitatori in attesa di vedere il presepe, il cardinale Cantoni ha rivolto alcune parole di saluto. “Siamo qui per adorare il bambino Gesù come fecero i Magi. Auguri cuore a tutti”. Il cardinale è stato accompagnato dall’arciprete della Cattedrale, Mons Flavio Feroldi, ed è stato accolto da don Natalino parroco di Cernobbio, dal sindaco Matteo Monti e da Daniele Brunati, presidente di Consorzio Como Turistica e organizzatore della Città dei Balocchi. Il presepe olografico sarà visibile fino a domani, ultimo giorno di apertura della manifestazione a Cernobbio. Sua Eminenza è rimasto favorevolmente colpito da quanto visto e ha fatto i complimenti al presidente Brunati per questa novità che rende reale il presepe tradizionale.

Il presepe del futuro

Il presepe per ologrammi è una prima assoluta a livello nazionale, un regalo per la 30esima edizione di Città dei Balocchi sostenuto da Regione Lombardia e Amici di Como, con la Comunità Pastorale della Beata Vergine e il Comune di Cernobbio. Le tradizionali statuine sono state sostituite da ologrammi, una tecnologia che crea immagini tridimensionali solide e reali, offrendo al pubblico una visione coinvolgente e realistica e nel contempo rispettosa di questa importante tradizione. Importante è stata la collaborazione con Shake, Figio Image e con l’associazione “De sidera” che realizza ogni anno il Presepe Vivente e che ha girato le sei scene visibili nel presepe di Città dei Balocchi.