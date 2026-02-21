Lombardia, la città che entra nell’Olimpo delle magnifiche 48 per il suo ‘oro’ molto speciale

In occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2026 de il BonTà & Gusto Divino, la manifestazione d’eccellenza in programma fino a lunedì 23 febbraio presso la Fiera di Cremona, la città è stata ufficialmente insignita del titolo di “Città del Formaggio”. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dall’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio), premiando così una delle capitali indiscusse della filiera lattiero-casearia italiana e del turismo gastronomico.

Un legame indissolubile tra territorio e arte casearia

La cerimonia di consegna, svoltasi durante la giornata di apertura, ha celebrato Cremona e il suo comprensorio come fulcro della produzione casearia nazionale. Il premio riconosce il profondo legame storico e culturale tra la terra cremonese e l’arte della trasformazione del latte, un patrimonio che vanta due pilastri delle DOP italiane: il Provolone Valpadana e il Grana Padano. Questo attestato non è solo un premio formale, ma la valorizzazione di una tradizione consolidata e di un paniere di prodotti che rappresentano l’identità autentica della comunità locale.

Grazie a questo inserimento nella rete nazionale delle Città del Formaggio, Cremona consolida la propria posizione strategica nel panorama agroalimentare, rafforzando la sua vocazione di destinazione prioritaria per i viaggiatori del gusto e per il turismo enogastronomico di qualità.

Le dichiarazioni delle autorità e dei protagonisti

“Oggi Cremona riceve con orgoglio un riconoscimento importante per la città e per l’intera filiera lattiero-casearia del nostro territorio. Non si tratta solo di un titolo, ma di un attestato concreto del valore e dell’eccellenza di un sistema fatto di imprese, prodotti e persone: famiglie che lavorano ogni giorno custodendo tradizioni e rafforzando l’identità agricola della nostra terra. Celebriamo questo traguardo inaugurando il salone del gusto per eccellenza, il Bontà & Gusto Divino, che grazie alla nostra Fiera e a Sgp Grandi Eventi valorizza e promuove i sapori italiani, dando voce al meglio del comparto agroalimentare. Un ringraziamento speciale a ONAF per aver promosso questo percorso e per il costante impegno nella promozione della cultura e della qualità casearia italiana”. Queste le parole del Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio.

Il Presidente ONAF, Pietro Carlo Adami, ha voluto sottolineare la visione strategica dietro il progetto: “Il progetto delle Città del Formaggio, nato nel 2020, ha raggiunto la quota di 48 città insignite di questo titolo. È stata inoltre istituita la Giornata Nazionale del Formaggio il 12 luglio, in occasione di San Lucio, patrono dei caseari. Un’iniziativa dal valore strategico per l’intero settore: sancire una giornata dedicata ai formaggi significa dare riconoscimento a tutto il comparto, rafforzando il legame tra produttore, consumatore e distribuzione. Cremona e tutte le Città del Formaggio devono unirsi nel progetto di promozione del turismo caseario, che sta riscontrando un notevole successo. Cremona è quindi ambasciatrice dei prodotti caseari di questo territorio e testimone di una cultura alimentare che merita di essere tramandata e valorizzata”.

Anche Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere, ha espresso grande soddisfazione: “Il riconoscimento di Cremona come ‘Città del Formaggio’ rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero territorio e per il sistema fieristico cremonese. Ospitare la cerimonia inaugurale nell’ambito de il BonTà & Gusto Divino, manifestazione che celebra quest’anno il traguardo dei 20 anni, significa raccontare il territorio e le nostre eccellenze agroalimentari attraverso un evento che è diventato punto di riferimento per appassionati e operatori. Questo importante risultato si inserisce nel più ampio ruolo di CremonaFiere nella valorizzazione del territorio: dalle Fiere Zootecniche Internazionali, che raccontano e rappresentano l’intera filiera lattiero-casearia a partire dalla produzione, fino a eventi come il BonTà & Gusto Divino, dove possiamo vedere il risultato finale della filiera stessa, degustando e acquistando prodotti non solo lombardi ma provenienti da diverse regioni italiane. È un percorso coerente che unisce produzione, trasformazione e consumo, rafforzando l’identità agroalimentare del nostro territorio e confermando la Fiera come motore di promozione e sviluppo”.

Il programma e i numeri della manifestazione

L’evento, organizzato da SGP Grandi Eventi in sinergia con CremonaFiere e Vale20, si conferma il cuore pulsante dell’enogastronomia italiana. Il BonTà & Gusto Divino (21–23 febbraio 2026) è lo spazio dove tradizione e innovazione dialogano per celebrare le radici del gusto, offrendo un’esperienza immersiva tra i sapori della penisola.

Dopo il successo dell’edizione 2025 — che ha visto oltre 10.000 visitatori, 150 espositori e più di 1.000 referenze — la fiera propone quest’anno un fitto calendario di masterclass, convegni, concorsi e degustazioni guidate. L’attenzione resta focalizzata sulla qualità delle materie prime e sulle soluzioni d’avanguardia per il settore Ho.Re.Ca., rendendo la fiera un punto di riferimento per professionisti e gourmet.

Dettagli utili per la visita: