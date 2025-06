Migliori gelaterie d’Italia, in Lombardia sono 14: in provincia di Como un premio speciale

Gambero Rosso ha annunciato le migliori gelaterie d’Italia del 2025, un riconoscimento molto atteso nel panorama dell’alta gelateria artigianale. La nuova edizione della guida “Gelaterie d’Italia 2025” celebra l’eccellenza e l’innovazione nel settore, premiando i maestri gelatieri che si distinguono per qualità, ricerca e sostenibilità.

La Guida Gambero Rosso 2025

La guida Gelaterie d’Italia 2025 di Gambero Rosso è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di gelato artigianale. La selezione dei “Tre Coni”, il massimo riconoscimento, avviene tramite rigorose visite anonime e tiene conto di criteri stringenti, tra cui:

Qualità delle materie prime: la freschezza e l’origine degli ingredienti sono fondamentali.

Tecnica di lavorazione: l’abilità artigianale nel trasformare gli ingredienti in creazioni uniche.

Stagionalità: l’uso di prodotti di stagione che esaltano il gusto.

Varietà dell’offerta: l’ampiezza e l’originalità dei gusti proposti.

Sostenibilità: le pratiche adottate per ridurre l’impatto ambientale del laboratorio.

Ogni anno, i migliori maestri gelatieri vengono valorizzati per la loro capacità di fondere tradizione e innovazione, offrendo un prodotto autentico, equilibrato e creativo.

Le Gelaterie premiate con i “Tre Coni” – Edizione 2025

Ecco l’elenco completo delle gelaterie che si sono aggiudicate i prestigiosi “Tre Coni” di Gambero Rosso per il 2025:

Abruzzo

Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato a L’Aquila (AQ)

Basilicata

Officine del Gusto a Pignola (PZ)

Calabria

Gelato Cesare a Reggio Calabria (RC)

La Cremeria Vitaro a Rende (CS)

Campania

Cremeria Gabriele a Vico Equense (NA)

Di Matteo Caffè & Bar a Torchiara (SA)

Emilia Romagna

Bloom a Modena (MO)

Ciacco a Parma (PR)

Cremeria Capolinea a Reggio Emilia (RE)

Cremeria Santo Stefano a Bologna (BO)

Cremeria Scirocco a Bologna (BO)

Il Teatro del Gelato a Sant’Agostino (FE)

Magritte – Gelati al cubo a Fidenza (PR)

Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato a Bologna (BO)

Sanelli a Salsomaggiore Terme (PR)

Stefino a Bologna (BO)

Friuli Venezia Giulia

Timballo a Udine

Lazio

Fatamorgana a Roma

Gretel Factory a Formia (LT)

Il Cannolo Siciliano a Roma

La Gourmandise a Roma

Otaleg! a Roma

Stefano Ferrara Gelateria a Roma

Tonka ad Aprilia (LT)

Torcè a Roma (RM)

Liguria

Cremeria Spinola a Chiavari (GE)

Profumo a Genova

Lombardia

Artico a Milano (MI)

Chantilly a Moglia (MN)

Ciacco a Milano (MI)

Crema a Milano (MI)

Gelato Contadino a Bergamo (BG)

Gnomo Gelato a Milano (MI)

Il Dolce Sogno a Busto Arsizio (VA)

L’ Albero dei Gelati a Monza (MB)

La Pasqualina ad Almenno San Bartolomeo (BG)

Mille a Verolanuova (BS)

Pallini a Seregno (MB)

Pavé – Gelati & Granite a Milano (MI)

Sir Oliver a Novate Milanese (MI)

Terra Gelato a Milano (MI)

Marche

Gelateria Quattrini a Falconara Marittima (AN)

Paolo Brunelli a Senigallia (AN)

Piemonte

Alberto Marchetti a Torino (TO)

Aria a Torino (TO)

Canelin a Acqui Terme (AL)

Gelati d’Antan a Torino (TO)

La Tosca a Torino (TO)

Mara dei Boschi a Torino (TO)

Marco Serra Gelatiere a Carignano (TO)

Nivà a Torino (TO)

Ottimo! Buono non basta a Torino (TO)

Soban a Valenza (AL)

Puglia

G&co a Tricase (LE)

Michel a Peschici (FG)

Mokambo a Ruvo di Puglia (BA)

Sardegna

Dolci Sfizi a Macomer (NU)

I Fenu Gelateria e Pasticceria a Cagliari

Sicilia

Cappadonia Gelati a Palermo

Santo Musumeci a Randazzo (CT)

Sikè Gelato a Milazzo (ME)

Toscana

De’ Coltelli a Pisa

Gelateria della Passera a Firenze

Gelateria Dondoli a San Gimignano (SI)

I Gelati del Bondi a Firenze

Umbria

Gelati Crispini a Spoleto (PG)

Veneto

Chocolat a Mestre (VE)

Dassie – Vero Gelato Artigiano a Treviso (TV)

Gelateria Naturale Scaldaferro a Dolo (VE)

Golosi di Natura a Piazzola sul Brenta (PD)

Pasticceria Marisa Caffè & Bar a San Giorgio delle Pertiche (PD)

Zeno Gelato e Cioccolato a Verona

Premi Speciali Gambero Rosso 2025: L’Eccellenza Oltre il Gusto

Oltre ai “Tre Coni”, la guida “Gelaterie d’Italia 2025” di Gambero Rosso ha assegnato diversi premi speciali, volti a riconoscere categorie o qualità specifiche che valorizzano l’intero comparto del gelato artigianale italiano.

Ecco i vincitori dei Premi Speciali dell’edizione 2025:

Gelatiere Emergente: Maria Teresa Di Fraia di Gelati Radicali (Ancona). Un premio che celebra il talento delle nuove generazioni. Di Fraia si è distinta per un progetto giovane e identitario, con un’impronta radicale e consapevole, utilizzando ingredienti locali per raccontare il territorio marchigiano.

Valorizzazione delle Filiere: Nonna Papera (Cantù, CO), Mario Magrini (Roseto degli Abruzzi, TE) e L’Artigianale (Pozzallo, RG). Queste gelaterie incarnano il valore della filiera corta e del legame con il territorio, lavorando a stretto contatto con produttori locali per garantire tracciabilità, stagionalità e sostenibilità.

Sostenibilità: Gelateria San Gottardo (Borgomanero, NO). Riconoscimento per chi pone la responsabilità ambientale al centro. La Gelateria San Gottardo è un esempio virtuoso nell’uso di energie rinnovabili, riduzione degli imballaggi in plastica e adozione di pratiche etiche.

Miglior Gelato Gastronomico: Gelateria Panna&Storti (Romano d’Ezzelino, VI), Il Teatro del Gelato (Sant’Agostino, FE) e Gelizioso (Sarno, SA). Questo premio celebra la capacità di sperimentare abbinamenti innovativi, dal Parmigiano Reggiano al pomodoro confit, dimostrando come il gelato possa eccellere anche nella ristorazione gourmet.

Miglior Gelato al Cioccolato: Gelateria San Gottardo (Borgomanero, NO). La stessa gelateria premiata per la sostenibilità si distingue anche per l’intensità aromatica, la struttura vellutata e la lavorazione attenta delle varietà di cacao.

Miglior Gelato alla Crema: Zampolli (Trieste). Un classico premiato per l’equilibrio perfetto tra struttura, dolcezza e aromaticità, frutto di una lunga tradizione artigianale con uova fresche e panna di alta qualità.