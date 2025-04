Nel centro storico di Como apre il fast food dello youtuber con la passione per gli hamburger americani extralarge

Apre in centro a Como il nuovo fast food Meat Crew di Mocho, nome d’arte di Massimo Novati, foodblogger e youtuber italiano da centinaia di migliaia di follower e famoso per la sua passione per il cibo americano (junk food incluso, ovviamente).

Inconfondibile per la stazza – 1,92 m per 140 Kg – Mocho autodefinisce la sua passione così: “Amo il cibo e ho una passione XXL per le cucine di tutto il mondo. In un periodo in cui tutto è light, il mio stile è completamente in controtendenza. Ho un canale YouTube che è un susseguirsi di succulenti ed esagerate videoricette, sfiziosi videoassaggi live, viaggi in giro per il mondo alla ricerca dello street food più estremo. Ma il primo amore non si scorda mai, gli USA non sono solo una terra promessa, sono l’isola del tesoro delle papille gustative e io ne conosco ogni più piccola e interessante sfaccettatura. Conosco ogni segreto, ormai, e sono pronto a svelarlo a tutti”.

Naturalmente su questa falsariga sarà il suo fast food comasco Meat Crew, in via Cesare Cantù, piena città murata, dove prima c’era già Burgez, ormai chiuso da un pezzo. “Il primo fuori Milano”, sottolinea Mocho.

“Locale piccolino, ma faremo lavori che stravolgeranno tutto“, annuncia nel video. Non ancora nota la data effettiva d’apertura.