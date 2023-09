Incendio in piazza Duomo: la redazione di ComoZero inagibile, attrezzature distrutte. Blackout per la Radio (poi ripartita)

Purtroppo l’incendio che questa mattina ha avvolto la parte retrostante del civico 18 in Piazza Duomo a Como, portando alla morte di un uomo (qui la cronaca della tragedia), non ha risparmiato la redazione di ComoZero, dove fortunatamente non era presente nessuno di noi. Le fiamme hanno toccato marginalmente i locali, ha preso fuoco uno scuro di una finestra, ma fumo, fuliggine e soprattutto calore hanno causato danni enormi facendo dichiarare inagibile il locale che è stato sigillato. E’ prematuro fare una stima ma quasi tutta l’attrezzatura informatica sembra inutilizzabile, questo significa, tra l’altro, aver perso molto probabilmente più di cinque anni di lavoro, di dati e di archivi fotografici e video. Per fare solo un esempio il Nas (dispositivo di stoccaggio digitale) è letteralmente esploso a causa del calore.

Fermo restando che la morte di un uomo rimane il fatto più tragico di questa giornata, ed è una cosa che ci ha sconvolti, abbiamo deciso di condividere i pochi dettagli a disposizione rispetto a quanto accaduto soprattutto per comunicare che per alcune ore (forse più) Radio ComoZero non trasmetterà (o andrà a singhiozzo) e il lavoro generale di questo giornale potrebbe subire rallentamenti. Garantiamo comunque l’uscita di ComoZero Settimanale che, peraltro, questa volta sarà in distribuzione da giovedì e non da venerdì. Sono state moltissime le testimonianze di amicizia e vicinanza arrivate in questi minuti e ringraziamo chiunque abbia voluto condividere il proprio affetto. La nostra piccola redazione è la nostra seconda casa, oggi è una giornata triste e dura.

AGGIORNAMENTO (21.39): Radio ComoZero è ripartita su un server provvisorio