500 lacrime di gioia, i carabinieri trovano la Fiat d’epoca rubata a Paolo: “Grazie di cuore”

Tutto è bene quel che finisce bene: dopo una settimana dal suo furto, oggi Paolo Barbagallo e la sua famiglia, residenti a Olgiate Comasco, hanno potuto riabbracciare l’amata 500 di famiglia, rubata da un uomo non più giovanissimo, in Via Repubblica a Lurate Caccivio lo scorso 9 marzo. Per questo Paolo aveva anche lanciato appelli social perché fosse ritrovata.

“Speravamo tanto di poterla riavere, ci siamo molto affezionati – racconta il ragazzo – E’ stata ritrovata in via Martelletto a Fino Mornasco. La targa era stata cambiata per sfuggire a eventuali posti di blocco. Ci teniamo a ringraziare i Carabinieri di Lurate Caccivio e Fino, che si sono tanto impegnati nelle ricerche. “.

Ma chi della famiglia sembra essere felice del ritrovamento del veicolo, targato nel 1971, è proprio il padre di Paolo: “Quando ci è stata consegnata è scoppiato a piangere e ha ringraziato a lungo i Carabinieri – conclude – E’ stato molto bello poter riabbracciare la nostra 500”.

Ora sono in corso le indagini per individuare il responsabile del furto.

Dopo una settimana non sicuramente facile la famiglia Barbagallo può finalmente tirare un sospiro di sollievo.