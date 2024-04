Baby rapinatori in scooter terrorizzano una donna e sparano con la scacciacani

I Carabinieri di Lurate Caccivio poco prima delle due della notte appena passata hanno ricevuto da chiamata di una donna, 34enne di origini albanesi, che denunciava di essere stata minacciata con una pistola, dalla quale erano stati anche esplosi alcuni colpi.

Spaventata e con voce evidentemente scossa dall’evento, spiegava ai militari che due giovani a bordo di uno scooter, dopo averla avvicinata mentre si trovava ferma sulla sua auto, in Via per Appiano, nella zona del Comune di Oltrona San Mamette, avevano tentato di rapinarla, da prima minacciandola con una pistola e dopo esplodendo alcuni colpi.

Le immediate ricerche permettevano ai militari di rintracciare i due giovani, ricostruire la dinamica del reato e recuperare l’arma ed il mezzo usato per compierlo, lo scooter ed una pistola modello “scacciacani”. Al termine delle indagini i due giovani, un 16enne e un 18enne, entrambi incensurati sono stati accompagnati in carcere con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso.