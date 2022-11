Bregnano, i Carabinieri smantellano l’ennesimo bivacco dello spaccio

I Carabinieri della stazione di Cermenate, hanno scoperto e rimosso un bivacco utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Bregnano nella località “Catena”. E’ successo venerdì scorso, 4 novembre.

Spiegano: “Gli approfondimenti del caso hanno consentito di rinvenire, all’interno di una tenda: grammi 0,80 di narcotico del tipo hashish contenuti in un involucro; un coltello utilizzato verosimilmente per la preparazione delle dosi; materiale vario per il confezionamento delle stesse”. Il tutto è stato posto in sequestro penale, mentre il bivacco è stato smantellato con il supporto dell’Amministrazione Comunale.

Concludono i Carabinieri: “Resta alta l’attenzione e l’impegno nell’attività di prevenzione e contrasto a questo genere di reati. Si invitano, pertanto, i cittadini a segnalare ogni episodio sospetto”.