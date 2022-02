I Vigili del fuoco di Centro Valle Intelvi sono intervenuti nel pomeriggio di oggi a Cerano per soccorrere un cane di cui si erano perse le tracce da due giorni. E’ stato poi notato da alcuni passanti nel letto di una roggia in secco. Fortunatamente è stato recuperato in buone condizioni e restituito ai proprietari, spiegano i pompieri: “Visibilmente emozionati”.