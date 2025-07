Incidente in provincia di Como nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 9 luglio. Il violento scontro ha coinvolto un’auto e una moto poco dopo le 12 ad Albese con Cassano, in via Lombardia.

Nell’impatto un uomo di 63 anni, alla guida della moto, è stato sbalzato a seguito dello scontro.

L’uomo ha riportato il trauma del bacino e di un arto superiore ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.