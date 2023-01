Carugo, schianto tra auto: gravissima una donna di 50 anni

Incidente questa sera a Carugo in viale Rimembranze, poco prima delle 20. Lo schianto tra due auto ha visto altrettante persone coinvolte, una delle due trasportata in ospedale in codice rosso, massima emergenza. Si tratta di una donna di cinquant’anni le cui condizioni sarebbero al momento giudicate gravissime. Sul posto i Vigili del fuoco, con due squadre da Cantù, due ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Dinamica in fase di accertamento ma il frontale tra i due mezzi appare evidente, come da immagini.