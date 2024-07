Centro Como, ancora il trucco della borsa schermata e ruba 780 euro in profumi. Fa poca strada: denunciata

Nel pomeriggio di venerdì 26 luglio, la Polizia di Stato ha denunciato una 20enne peruviana per furto di profumi del valore di 780 euro presso il negozio Coin di Como, piazza Duomo.

La giovane, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e responsabile di un altro furto nello stesso negozio il 12 luglio scorso, è stata fermata dalla pattuglia della Volante, grazie alla descrizione fornita dalla responsabile dell’esercizio commerciale.

Gli agenti, intervenuti su richiesta del negozio, sono riusciti a rintracciare la donna in Piazza Grimoldi, mentre il complice era già fuggito. Priva di documenti d’identità, la 20enne è stata accompagnata in Questura per accertamenti. Durante la perquisizione, nella sua borsa dotata di schermatura artigianale (episodio analogo e fallito qualche giorno fa al Bennet) per eludere i sistemi antitaccheggio, sono stati trovati i profumi rubati.

E’ stata denunciata a piede libero per furto ed invitata a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura di Milano per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.