Cernobbio, 75enne cade da un terrapieno nel pozzo per la raccolta delle acque nere: arriva l’elisoccorso

Intervento dei Vigili del fuoco di Como con gli specialisti del Soccorso alpino fluviale a Cernobbio, frazione Olzino, per soccorrere un uomo di 75 anni che questa sera, 28 dicembre, è caduto da un terrapieno destinato alla raccolta acque reflue e piovane finendo nel pozzo sottostante. Sul posto anche anche l’elisoccorso del 118. Complicate le operazioni di recupero, stando alle prime verifiche possibili l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, è stato portato in ospedale in codice giallo (media gravità). Dinamica in fase di ricostruzione. Seguiranno aggiornamenti.