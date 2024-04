Como, attenzione, sistemi informatici in aggiornamento: le multe si pagano solo con bonifico

“Il pagamento telematico delle sanzioni amministrative non è temporaneamente disponibile per l’aggiornamento del sistema”, lo fa sapere la Polizia Locale di Como. La durata delle operazioni sui software sarà di alcuni giorni ma al momento non c’è una data precisa. Dunque il pagamento delle multe è possibile tramite bonifico bancario o bollettino postale allegato alla sanzione con versamento sul conto postale IT 56 T 07601 10900 000000393223 intestato al Comune di Como. Bisogna indicare il numero del verbale e la targa del veicolo.

Per informazioni sulle sanzioni c’è il numero verde: 800 189 581.