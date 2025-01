Como, col metodo dei tre carrelli tentano il colpo al supermercato: due fermate, una in fuga

La Polizia di Stato di Como, ha arrestato per furto aggravato in concorso due donne di etnia Rom, una di 25 anni cittadina croata e l’altra di 30 anni cittadina italiana, entrambe con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

Nel pomeriggio di ieri, le volanti sono intervenute all’Esselunga di Camerlata in piazza Fisac dove, con una chiamata al 112 da parte dell’addetto alla sicurezza, era stato segnalato il furto di merce ad opera di tre donne ma soltanto due erano state fermate.

I poliziotti sono arrivati sul posto e hanno preso in consegna le due e ricostruito la dinamica dei fatti. Gli agenti hanno evidenziato come le tre donne percorrendo le varie corsie del supermercato, avessero riempito tre carrelli zeppi di merce – per un valore stimato in oltre 1400 euro – e una volta raggiunte le casse avevano tentato di oltrepassarle ma nonostante l’abilità hanno fatto scattare l’allarme anti-taccheggio. Così sono state affrontate dall’addetto che come detto è riuscito fermarne solamente due mentre la terza, abbandonato il carrello pieno di spesa, si è data alla fuga.

Riassunta tutta la dinamica per poter delineare l’ipotesi di reato e restituita tutta la merce asportata al supermercato, le due donne sono state portate in Questura dove sono emersi i loro precedenti penali e di polizia costituiti in furti commessi in precedenza. All’atto dell’identificazione le due hanno dichiarato di essere incinte, pertanto sono state accompagnate all’ospedale Sant’Anna per certificare quanto dichiarato e lo stato complessivo.

Avvertito dei fatti e degli arresti, il P.M. di turno ha disposto il loro trattenimento nelle camere di sicurezza della Questura, per il rito del direttissimo previsto per oggi.

Nel frattempo gli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine stanno stilando una relazione tecnica riguardo le loro posizioni, da poter sottoporre al Questore di Como Marco Cali’, per l’emissione di adeguati provvedimenti amministrativi. Nel frattempo sono in corso accertamenti per giungere all’identificazione della terza complice che e’ riuscita ad allontanarsi.