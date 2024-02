I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Como, quartiere di Camnago Volta, dove due cani non tenuti al guinzaglio lungo la passeggiata Voltiana molto probabilmente dopo aver fiutato una traccia sono corsi lungo una scarpata di circa sei metri di dislivello. Quindi non sono più riusciti a salire. Gli specalisti del Soccorso Alpino Fluviale inviati sul posto li hanno poi salvati per l’immensa gioia dei quattrozampe e dei loro proprietari.