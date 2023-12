VIDEO Como, reazione chimica alla Tintoria Lariana, 14 intossicati. L’appello ai residenti: “Restate in casa con le finestre chiuse”

Una reazione tra acido cloridico e candeggina questo pomeriggio alla Tintoria Lariana di via Donatori del Sangue a Como, erano circa le 14.30. Le cause dell’incidente sono ancora da stabilire ma una prima ricostruzione segnala come durante un travaso in un serbatoio si sia generata una reazione chimica inattesa, sul posto vigili del fuoco, 118, polizia di stato e locale. Ai residenti della zona, come peraltro raccontano diversi lettori che hanno chiamato la redazione di ComoZero, è stato consigliato di restare in casa con le finestre chiuse.

Al momento circa dieci lavoratori risultano intossicati in modo lieve e necessitano di intervento medico, sei ambulanze e tre automediche sono arrivate sul posto, tutte le persone coinvolte sono state portate all’ospedale Valduce. In corso le operazioni di bonifica. L’odore del composto chimico si è sentito, e si sente ancora, in tutto il quartiere.

AGGIORNAMENTO (17.54): Ats ha ribadito che i residenti della zona coinvolta e delle aree limitrofe devono limitare il più possibile l’apertura delle finestre fino a completa evaporazione del cloro.

