Como, guida con il cellulare in mano: fermato in sella allo scooter rubato. Serbo denunciato

La Polizia di Stato di Como, ha denunciato in stato di libertà per ricettazione, un 47enne di nazionalità serba, residente in provincia di Sondrio, con precedenti penali e di polizia per reati specifici ed altri legati allo spaccio di stupefacenti.

La vicenda risale nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo quando, una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Como, durante il pattugliamento sulle strade urbane e provinciali, in zona piazza Camerlata, ha intercettato il 47enne a bordo dello scooter che guidava in modo alquanto pericoloso, tenendo lo sterzo con una sola mano impegnando l’altra con il proprio cellulare.

Fermato, l’uomo è stato sottoposto a controllo documentale, personale e del mezzo. Dalle prime risultanze ricevute dalla Centrale Operativa, gli agenti hanno appurato che lo scooter era stato denunciato il 17 gennaio come rubato e di proprietà di uno studio legale di Milano, che lo aveva lasciato regolarmente parcheggiato sul marciapiede davanti allo studio.

Portati in Questura, scooter e 47enne, il primo è stato posto sotto sequestro penale mentre l’uomo, oltre alla sanzione al codice della strada per la guida pericolosa, è stato denunciato in stato di libertà per la ricettazione della moto.