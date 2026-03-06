Como, i soliti maneggi al test della patente non funzionano più: smartphone cucito nei vestiti e auricolari (video)

La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà per utilizzo di dispositivi elettronici nel corso dell’esame teorico per l’ottenimento della patente di guida, un indiano di 36 anni, in regola col soggiorno, residente in provincia di Piacenza, incensurato e un 32enne egiziano, in regola col soggiorno, residente a Milano e con precedenti di polizia. Quest’ultimo è stato inoltre denunciato per falso, per aver avuto al seguito una patente egiziana falsificata.

Verso le 9 di ieri mattina, due volanti sono state indirizzate presso le aule d’esame della Motorizzazione Civile poiché erano stati segnalati al 112 i due stranieri che avevano insospettito l’esaminatore.

Giunti sul posto gli agenti hanno preso da parte separatamente i due stranieri per ispezionarli.

Sotto i vestiti dei due, i poliziotti hanno trovato, applicati ad arte, due distinti dispositivi composti da cellulare, moduli bluetooth e auricolari, che sono stati sequestrati. Nella tasca del 32enne egiziano inoltre, una patente di guida egiziana, risultata totalmente falsa dopo la perizia avvenuta in Questura da un esperto di Falso Documentale. I due stranieri, dopo le formalità e le verbalizzazioni sono stati denunciati in stato di libertà.