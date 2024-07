Como, notte di controlli in città: alcol, patenti ritirate, limiti superati in Napoleona. L’operazione della Polizia Locale

Controlli straordinari della Polizia locale di Como tra le 23.30 di sabato 13 luglio e le 5.30 di domenica mattina. Massima attenzione degli agenti in particolare per la prevenzione degli incidenti.

Con l’impego di cinque pattuglie oltre all’unità cinofila, con due posti di controllo in piazza Matteotti e Piazza Camerlata sono stati sottoposti all’etilometro diversi automobilisti, in cinque casi con un tasso di alcool nel sangue superiori ai limiti di legge. In particolare, in due accertamenti sono stati attestati valori tra 0,5 g/l e 0.8 g/l; così gli agenti hanno elevato la sanzione prevista, oltre 500,00 euro, e decurtato di 10 punti dalla patente di guida.

In altri due casi il tasso si attestava tra lo 0,8 e 1,5 g/l; così è scattato il ritiro con contestuale denuncia. In questi casi casi l’ammenda può variare tra 800 e 3.200 euro, e viene aumentata fino ad un terzo poiché l’illecito è stato commesso in orario notturno (tra le 22 e le 07:00) mentre il periodo di sospensione della patente è ricompreso tra i sei mesi edun anno.

Un terzo posto di controllo, fino 03, è stato allestito in via Napoleona e finalizzato in particolare al controllo del rispetto dei limiti di velocità. In questo caso cinque auto sono state viste procedere oltre gli 80 all’ora, quando il limite è fissato a 50. Così sono state elevate una multe de 230,00 euro maggiorate per l’orario notturno rispetto a quella ordinaria di 121 euro e conseguente decurtazione di 3 punti.

Inoltre da segnalare:

1. Una guida senza patente con, sanzione di 3570,00 euro e fermo del veicolo per tre mesi;

2. 15 sanzioni per diverse violazioni delle norme del codice della strada, tra cui due per mancata revisione;

3. un illecito amministrativo per detenzione di stupefacenti ad uso personale

L’ispezione ad un locale infine ha permesso di accertare la mancata autorizzazione dell’insegna pubblicitaria e l’assenza delle tabelle dei giochi proibiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.