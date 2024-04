Como, piazza Volta: ubriaca e molesta prima resiste ai poliziotti poi rompe una porta in questura

La Polizia di Stato, nella trascorsa notte, ha arrestato una 47enne originaria della Tanzania, regolare sul territorio e residente in centro città, per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, denunciandola anche per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità in quanto straniera sul territorio. Una volante, verso mezzanotte, è intervenuta per segnalazione di persona molesta e ubriaca giunta al 112, in un locale pubblico di Piazza Volta a Como. All’arrivo degli agenti la donna ha opposto violenta resistenza, venendo accompagnata a fatica in Questura. All’interno degli uffici della Questura la donna, oltre a rifiutarsi di esibire i documenti e a fornire le sue generalità, ha proseguito la sua condotta violenta prendendo a calci una porta, danneggiandola seriamente. Avvisato il Pm. di turno che ha disposto il suo arresto e il processo per direttissima.