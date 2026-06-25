Como, ruba il portafoglio a dei turisti inglesi e prova a usare la carta di credito: preso

La Polizia di Stato di Como, nelle prime ore della mattinata, ha denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per la posizione irregolare in Italia, un 22enne marocchino, domiciliato in Svizzera e sprovvisto di documenti personali.

Verso le ore 7.00 una pattuglia della squadra volante durante il regolare servizio di controllo del territorio, giunta in piazza S. Teresa all’intersezione con viale Rosselli, ha notato un gruppo di 3 persone che, correndo, inseguiva un uomo.

I 3 inseguitori, attirata l’attenzione degli operatori, hanno raccontato di essere turisti inglesi e di essere stati derubati del portafoglio da uno dei due ragazzi che avevano incontrato vicino al Monumento ai Caduti poco prima, e che stavano inseguendo.

Il ladro è stato rintracciato presso un bar tabacchi nel quale aveva tentato una transazione con la carta di credito, presente all’interno del portafoglio sottratto, a cui i turisti inglesi erano giunti dopo il messaggio della richiesta di operazione pervenuta sul cellulare al derubato.

Gli agenti della Squadra Volante, utilizzando la descrizione del ladro da parte dei ragazzi e richiesto l’ausilio di altra pattuglia, hanno raggiunto il fuggitivo in pochi minuti e lo hanno intercettato all’altezza di viale Puecher, mentre stava provando a scavalcare una recinzione per darsi alla fuga. Raggiunto il 22enne ha reagito violentemente contro gli Agenti cercando di divincolarsi e di colpire i poliziotti, che lo hanno ammanettato e poi portato in Questura.

Qui il ragazzo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e per essere sprovvisto di documenti attestanti la sua regolare presenza in Italia. E’ stato, altresì, invitato a presentarsi nei prossimi giorni presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.