Como, schianto tra un’auto e uno scooter: tre persone soccorse

Incidente stradale questa sera a Como poco prima delle 21. Vigili del Fuoco e 118 sono intervenute per uno schianto tra uno scooter e un’auto. Tre le persone soccorse. Dinamica in fase di accertamento e operazioni ancora in corso.
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Incidente stradale questa sera a Como poco prima delle 21. Vigili del Fuoco e 118 sono intervenute per uno schianto tra uno scooter e un’auto. Tre le persone soccorse. Dinamica in fase di accertamento e operazioni ancora in corso.