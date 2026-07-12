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Attualità, Cronaca

Como, schianto tra un’auto e uno scooter: tre persone soccorse

  • 22:24

Incidente stradale questa sera a Como poco prima delle 21. Vigili del Fuoco e 118 sono intervenute per uno schianto tra uno scooter e un’auto. Tre le persone soccorse. Dinamica in fase di accertamento e operazioni ancora in corso.

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