Incidente questa sera sull’autostrada A9 all’altezza di Lomazzo Sud, svincolo Pedemontana. Secondo le prime informazioni due auto si sono scontrate nella corsia centrale, la prima ha preso fuoco. La seconda ha poi urtato un’ambulanza con paziente a bordo. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco da Como e Lomazzo, 118 e Polstrada. Due i feriti al momento accertati. L’autostrada è rimasta chiusa al transito per tutta la durata delle operazioni e per la messa in sicurezza.