Follia a Como, i ragazzini salgono sul tetto della scuola e si sporgono pericolosamente nel vuoto. Arriva la polizia

Ieri sera la Polizia di Stato è intervenuta sl Setificio in via Castelnuovo a seguito di una segnalazione da parte di alcuni passanti preoccupati per la loro incolumità e riguardante alcuni ragazzi che, dopo essere entrati nella scuola, avevano raggiunto il tetto dell’edificio, sporgendosi pericolosamente verso il vuoto.

All’arrivo degli agenti i giovani, a volto scoperto, hanno tentato la fuga, ma sono stati fermati nel parcheggio retrostante dagli operatori delle Volanti, immediatamente intervenute. Si tratta di cinque ragazzi, di cui quattro minorenni, che sono stati poi affidati ai rispettivi genitori. Sono in corso approfondimenti per riscontrare eventuali reati da segnalare all’ Autorità giudiziaria.